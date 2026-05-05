Атака БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові: є постраждалі (фото)
Вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2», повідомили попередні дані в обласній прокуратурі.
«Влучання зафіксовано на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес», – розповіли правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.
Також віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині.
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 12:12;