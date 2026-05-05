Атака БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові: є постраждалі (фото)

Події 12:12   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2», повідомили попередні дані в обласній прокуратурі.

«Влучання зафіксовано на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес», – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.

Також віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині.

