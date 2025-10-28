У Харкові встановлять низку меморіальних дошок: кому присвятять
Виконавчий комітет Харківської міськради сьогодні, 28 жовтня, підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок на фасадах шкіл.
«Будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф. Для увічнення пам’яті про них на фасадах шкіл буде розміщено дев’ять меморіальних дошок», – розповіли у пресслужбі міськради.
Крім того, виконком затвердив встановлення пам’ятного знаку загиблим захисникам України – військовослужбовцям Сил територіальної оборони ЗСУ на території Харківського професійного машинобудівного ліцею.
Нагадаємо, співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков в інтерв’ю МГ «Об’єктив» заявив, що пів сотні вулиць треба ще перейменувати у Харкові в межах деколонізації та близько двохсот – по області. Детальніше.
Читайте також: Автобус до кладовища №13 пустять у Харкові
