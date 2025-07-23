Меморіальну дошку юній художниці, вбитій РФ, встановлять у Харкові
Виконком Харківської міськради підтримав рішення увічнити пам’ять п’ятьох земляків. Меморіальні дошки встановлять на фасадах шкіл міста. Серед них – знак, присвячений художниці Вероніці Кожушко.
“Для увічнення їхнього подвигу на фасадах шкіл будуть встановлені меморіальні дошки Максиму Шевченку, Андрію Авілову (обидва – випускники Харківського ліцею №1), Ярославу Ланцову (ХЛ №8), Кирилу Штеюку (ХЛ №74), Михайлу Барибіну (ХЛ №107) та Вероніці Кожушко (ХЛ №181 “Дьонсурі”)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Усі чоловіки в цьому списку – захисники України, які загинули, відбиваючи збройну агресію РФ. Вероніка Кожушко – студентка, художниця, якій було лише 18 років. Вона займалася волонтерством, популяризувала українську культуру. Дівчина загинула від російського авіаудару по Харкову 30 серпня. Тоді по місту прилетіло п’ять КАБів. У Немишлянському районі КАБ влучив по дитячому майданчику на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був прямо по житловій 12-поверхівці. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти”. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було в землю, горіла трава. Відомо про сім загиблих, більшість — мешканці багатоповерхівки.
Читайте також: “Генерація Ніка”: на честь загиблої художниці з Харкова започаткували премію
Пізніше відомий харківський письменник і музикант, військовослужбовець бригади НГУ “Хартія” Сергій Жадан повідомив, що внаслідок обстрілу загинула юна художниця Вероніка Кожушко. Він також розповів, що за годину до смерті дівчина надіслала свій новий малюнок, який став її останньою роботою.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: исполком, Кожушко, мемориальна доска, новини Харкова, память;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Меморіальну дошку юній художниці, вбитій РФ, встановлять у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 16:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконком Харківської міськради підтримав рішення увічнити пам’ять п’ятьох земляків. Меморіальні дошки встановлять на фасадах шкіл міста ".