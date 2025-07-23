Меморіальну дошку юній художниці, вбитій РФ, встановлять у Харкові

Виконком Харківської міськради підтримав рішення увічнити пам’ять п’ятьох земляків. Меморіальні дошки встановлять на фасадах шкіл міста. Серед них – знак, присвячений художниці Вероніці Кожушко.

“Для увічнення їхнього подвигу на фасадах шкіл будуть встановлені меморіальні дошки Максиму Шевченку, Андрію Авілову (обидва – випускники Харківського ліцею №1), Ярославу Ланцову (ХЛ №8), Кирилу Штеюку (ХЛ №74), Михайлу Барибіну (ХЛ №107) та Вероніці Кожушко (ХЛ №181 “Дьонсурі”)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Усі чоловіки в цьому списку – захисники України, які загинули, відбиваючи збройну агресію РФ. Вероніка Кожушко – студентка, художниця, якій було лише 18 років. Вона займалася волонтерством, популяризувала українську культуру. Дівчина загинула від російського авіаудару по Харкову 30 серпня. Тоді по місту прилетіло п’ять КАБів. У Немишлянському районі КАБ влучив по дитячому майданчику на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був прямо по житловій 12-поверхівці. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти”. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було в землю, горіла трава. Відомо про сім загиблих, більшість — мешканці багатоповерхівки.

Пізніше відомий харківський письменник і музикант, військовослужбовець бригади НГУ “Хартія” Сергій Жадан повідомив, що внаслідок обстрілу загинула юна художниця Вероніка Кожушко. Він також розповів, що за годину до смерті дівчина надіслала свій новий малюнок, який став її останньою роботою.