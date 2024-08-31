Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок

Внаслідок ударів РФ КАБами по Харкову 30 серпня загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Про це повідомив відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.

«Ніка Кожушко – дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає», – написав Жадан.

Про загибель дівчини повідомила також українська поетка Тетяна Власова.

«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Їй було 18», – розповіла Власова.

На трагічну звістку відреагувала також літературознавиця Ярина Цимбал.

«Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в «Слові» і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту. А Ніки уже немає. Сьогодні вона загинула під час обстрілу Харкова. Її вбила росія. Я не хочу і не можу цьому повірити», – написала Цимбал.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.