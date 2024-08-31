Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок

Події 07:22   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок Фото: Ярина Цимбал

Внаслідок ударів РФ КАБами по Харкову 30 серпня загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Про це повідомив відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.

«Ніка Кожушко – дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає», – написав Жадан.

01
Фото: Сергій Жадан

Про загибель дівчини повідомила також українська поетка Тетяна Власова.

«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Їй було 18», – розповіла Власова.

02
Фото: Тетяна Власова

На трагічну звістку відреагувала також літературознавиця Ярина Цимбал.

«Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в «Слові» і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту. А Ніки уже немає. Сьогодні вона загинула під час обстрілу Харкова. Її вбила росія. Я не хочу і не можу цьому повірити», – написала Цимбал.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

Відомо про сімох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Станом на ранок 31 серпня відомо про 97 постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 32 бої: дані ГШ на ранок
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 32 бої: дані ГШ на ранок
31.08.2024, 08:26
Удар по Харкову: КАБи не збити, а літаки на аеродромі можливо – експерт
Удар по Харкову: КАБи не збити, а літаки на аеродромі можливо – експерт
30.08.2024, 20:02
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
Медпрацівники потрібні на Харківщині: платять по 50 тис. грн
29.08.2024, 11:03
У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень
У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень
26.11.2022, 20:08
Чи захопили ЗС РФ Синьківку на Харківщині: ISW проаналізував заяви росіян
Чи захопили ЗС РФ Синьківку на Харківщині: ISW проаналізував заяви росіян
31.08.2024, 08:11
Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок
Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок
31.08.2024, 07:22

Новини за темою:

16:19
«Як далі буде з творчою діяльністю – побачимо» – Жадан про службу
09:09
Жадан мобілізувався до харківської бригади “Хартія”
21:12
Харкову треба буде себе “перезбирати” – Жадан про те, що не можна відновити
17:49
Чи менше донатять? Харків’янин Жадан розповів про збори для ЗСУ
10:41
Врятував 7 побратимів: Жадан просить підтримати петицію за харківського воїна

Ви читали новину: «Юна художниця загинула від обстрілу Харкова: Жадан показав її останній малюнок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів РФ КАБами по Харкову 30 серпня загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Про це повідомив відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.".