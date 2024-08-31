Юная художница погибла от обстрела Харькова: Жадан показал последний рисунок

В результате ударов РФ КАБами по Харькову 30 августа погибла 18-летняя художница Вероника Кожушко. Об этом сообщил известный харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

«Ника Кожушко – очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет», – написал Жадан.

О гибели девушки сообщила также украинская поэтесса Татьяна Власова.

«Этот рисунок Вероника Кожушко подарила мне несколько недель назад в Театре на Подоле в Киеве. Мы до этого не были знакомы, но сейчас у меня есть ее рисунок. Ей было 18», – рассказала Власова.

На трагическое известие отреагировала также литературовед Ярина Цимбал.

«Ника такая трепетная, такая юная, аж ребенок. И очень талантлива. Мы говорили в «Слове» и Литмузее, она так обрадовалась, что мне понравились ее работы, словно это было что-то странное. А я радовалась новому знакомству в Харькове, ее молодости и таланту. А Ники уже нет. Сегодня она погибла при обстреле Харькова. Ее убила россия. Я не хочу и не могу этому поверить», – написала Цимбал.

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18 30 августа. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о семи погибших, большинство — жители многоэтажки. По состоянию на утро 31 августа известно о 97 пострадавших. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.