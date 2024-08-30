Уже 40 пострадавших в Харькове, всего было пять «прилетов» — Терехов (видео)
40 человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 15 часов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«В одном месте, где был «прилет» предварительно КАБа, по многоэтажке, работы еще продолжаются. Очень сложная ситуация там. Также детская площадка. Кроме этого, частный жилой дом и два дома частные разрушены до основания. Работы там тоже продолжаются по тушению огня», — сказал городской голова.
Мэр рассказал, что всего в Харькове обнаружили пять мест «прилетов». Были перебои с электричеством, сейчас электроснабжение есть практически во всем городе. Всем жителям, которые в этом нуждаются, предложат места в общежитиях.
«В этой многоэтажке будут продолжаться спасательные работы, потушим пожар и, конечно, когда все разберем, уже будем решать, что будет с этим жилым домом», — добавил Терехов.
Мэр подчеркнул, что город немедленно нуждается в современной ПВО, чтобы больше не было таких случаев, как сегодня.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Еще один КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке. По Харькову ударили пять управляемых авиабомб, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 17:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40 человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 15 часов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".