Уже 40 пострадавших в Харькове, всего было пять «прилетов» — Терехов (видео)

40 человек пострадали в результате вражеских ударов по Харькову после 15 часов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«В одном месте, где был «прилет» предварительно КАБа, по многоэтажке, работы еще продолжаются. Очень сложная ситуация там. Также детская площадка. Кроме этого, частный жилой дом и два дома частные разрушены до основания. Работы там тоже продолжаются по тушению огня», — сказал городской голова.

Мэр рассказал, что всего в Харькове обнаружили пять мест «прилетов». Были перебои с электричеством, сейчас электроснабжение есть практически во всем городе. Всем жителям, которые в этом нуждаются, предложат места в общежитиях.

«В этой многоэтажке будут продолжаться спасательные работы, потушим пожар и, конечно, когда все разберем, уже будем решать, что будет с этим жилым домом», — добавил Терехов.

Мэр подчеркнул, что город немедленно нуждается в современной ПВО, чтобы больше не было таких случаев, как сегодня.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Еще один КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла 14-летняя девочка на детской площадке. По Харькову ударили пять управляемых авиабомб, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.