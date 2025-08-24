Били КАБами и дронами: каковы последствия ударов по Харьковской области
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в течение суток под обстрелами оказались пять населенных пунктов Харьковской области.
Пострадавших из-за «прилетов» нет.
«К медикам обратились 74-летняя и 75-летняя женщины, которые пострадали в пос. Ковшаровка Купянской громады 22 августа», – отметил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударили:
▪️два КАБа;
▪️шесть БпЛА типа «Герань-2»;
▪️fpv-дрон.
В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден частный дом, авто, хозпостройки, склад и два трактора, в Купянском – «прилетело» по дому, и трем каретам «скорой».
«В Изюмском районе поврежден ангар, хозяйственное помещение фермы (с. Вишневая), частный дом (поселок Боровая)», – добавил начальник ХОВА.
