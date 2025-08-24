Били КАБами и дронами: каковы последствия ударов по Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в течение суток под обстрелами оказались пять населенных пунктов Харьковской области.

Пострадавших из-за «прилетов» нет.

«К медикам обратились 74-летняя и 75-летняя женщины, которые пострадали в пос. Ковшаровка Купянской громады 22 августа», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударили:

▪️два КАБа;

▪️шесть БпЛА типа «Герань-2»;

▪️fpv-дрон.

В результате обстрелов в Харьковском районе поврежден частный дом, авто, хозпостройки, склад и два трактора, в Купянском – «прилетело» по дому, и трем каретам «скорой».

«В Изюмском районе поврежден ангар, хозяйственное помещение фермы (с. Вишневая), частный дом (поселок Боровая)», – добавил начальник ХОВА.