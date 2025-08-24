Live
  • Нд 24.08.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області

Події 08:45   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: протягом доби під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.

Постраждалих через “прильоти” немає.

“До медиків звернулися 74-річна і 75-річна жінки, які постраждали у сел. Ківшарівка Куп’янської громади 22 серпня”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарили:

▪️два КАБа;

▪️Шість БпЛА типу «Герань-2»;

▪️fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений приватний будинок, авто, господарські споруди, склад і два трактори, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку, і трьох каретах “швидкої”.

“В Ізюмському районі пошкоджений ангар, господарче приміщення ферми (с. Вишнева), приватний будинок (сел. Борова)”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області
Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області
24.08.2025, 08:45
За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти
За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти
24.08.2025, 08:21
Новини Харкова — головне за 24 серпня: робота метро, ​​бої, обстріли
Новини Харкова — головне за 24 серпня: робота метро, ​​бої, обстріли
24.08.2025, 09:00
Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України
Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України
24.08.2025, 07:21
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС
24.08.2025, 07:35
Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії
24.08.2025, 06:00

Новини за темою:

07:35
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС
07:44
За добу на Харківщині рятувальники гасили 22 пожежі – де горіло
08:55
Про поранених та руйнування через удари по Харківщині повідомив Синєгубов
21:02
Новини Харкова — головне за 16 серпня: ДТП, напад на ТЦК та дільничного
08:57
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: протягом доби під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.".