Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: протягом доби під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.
Постраждалих через “прильоти” немає.
“До медиків звернулися 74-річна і 75-річна жінки, які постраждали у сел. Ківшарівка Куп’янської громади 22 серпня”, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарили:
▪️два КАБа;
▪️Шість БпЛА типу «Герань-2»;
▪️fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений приватний будинок, авто, господарські споруди, склад і два трактори, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку, і трьох каретах “швидкої”.
“В Ізюмському районі пошкоджений ангар, господарче приміщення ферми (с. Вишнева), приватний будинок (сел. Борова)”, – додав начальник ХОВА.
Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 08:45
