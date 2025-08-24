Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: протягом доби під обстрілами опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.

Постраждалих через “прильоти” немає.

“До медиків звернулися 74-річна і 75-річна жінки, які постраждали у сел. Ківшарівка Куп’янської громади 22 серпня”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарили:

▪️два КАБа;

▪️Шість БпЛА типу «Герань-2»;

▪️fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджений приватний будинок, авто, господарські споруди, склад і два трактори, у Куп’янському – “прилетіло” по будинку, і трьох каретах “швидкої”.

“В Ізюмському районі пошкоджений ангар, господарче приміщення ферми (с. Вишнева), приватний будинок (сел. Борова)”, – додав начальник ХОВА.