За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти

Про бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, розповів вранці 24 серпня Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали десять атак ЗС РФ в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп’янська”, – пишуть у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: