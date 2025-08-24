Live
За добу на Харківщині було 16 боїв – де наступали окупанти

Україна 08:21   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, розповів вранці 24 серпня Генштаб ЗСУ. 

Так на Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали десять атак ЗС РФ в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп’янська”, – пишуть у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
