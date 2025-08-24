За сутки на Харьковщине было 16 боев – где наступали оккупанты

О боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, рассказал утром 24 августа Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали десять атак ВС РФ в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Купянска», – пишут в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: