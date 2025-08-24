Live
Горели дома и склады, пожары в экосистемах: о сутках в регионе сообщили в ГСЧС

Происшествия 07:35   24.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Горели дома и склады, пожары в экосистемах: о сутках в регионе сообщили в ГСЧС

В течение суток на Харьковщине было 25 пожаров, уточнили в облуправлении ГСЧС. 

В результате обстрелов возникло шесть пожаров в Изюмском, Купянском и Харьковском районах.

«В Боровском лесничестве Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 0,5 га; в пос. Приколотное Купянского района на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка на площади 70 м. кв.; в пос. Слатино Харьковского района горел гараж на площади 30 кв.», – пишут спасатели.

В Боровой загорелся частный дом – там обошлось без пострадавших, а в селе Вишневое Изюмского района пылала солома в тюках на площади 30 квадратных метро.

«В поселке Коротич Харьковского района в результате попадания двух БпЛА в двухэтажное складское здание на территории агропредприятия горели конструктивные элементы крыши здания на площади 30 кв. Повреждены две единицы техники и частично разрушено складское здание», – добавили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
