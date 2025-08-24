Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС

Протягом доби на Харківщині було 25 пожеж, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Внаслідок обстрілів виникло шість пожеж в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах.

“У Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 0,5 га; у сел. Приколотне Куп’янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 м кв.; у сел. Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 м. кв.”, – пишуть рятувальники

У Боровій загорівся приватний будинок – там обійшлося без постраждалих, а в селі Вишневе Ізюмського району палала солома у тюках на площі 30 квадратних метрів.

“У сел. Коротич Харківського району в результаті влучання 2 БпЛА в двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 м кв. Пошкоджено дві одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю”, – додали у ДСНС.