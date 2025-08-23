ДТП на Героїв Харкова: водій Toyota був п’яним – поліція його затримала

Правоохоронці затримали водія автомобіля Toyota, який врізався в автобус та тролейбус на проспекті Героїв Харкова 23 серпня.

«Попередньо встановлено, що водій легковика не дотримався безпечної швидкості руху та врізався в автобус, який рухався попереду. Після зіткнення з автобусом автомобіль відкинуло на тролейбус. Як з’ясувалося, керманич автівки перебував в нетверезому стані», – зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждали семеро пасажирів громадського транспорту – жінки 31, 40, 60, 61, 63 років, 40-річний чоловік та 16-річна дівчина. Також травмовані 46-річний водій і пасажирка легковика. Усіх шпиталізували з ушкодженнями різного ступеня.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що чоловік відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю за допомогою «Драгера».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.