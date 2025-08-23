ДТП на Героев Харькова. Водитель Toyota был пьяный — полиция его задержала

Правоохранители задержали водителя автомобиля Toyota, врезавшегося в автобус и троллейбус на проспекте Героев Харькова 23 августа.

«Предварительно установлено, что водитель легковушки не соблюдал безопасную скорость движения и врезался в автобус, который двигался впереди. После столкновения с автобусом автомобиль отбросило на троллейбус. Как выяснилось, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате аварии пострадали семь пассажиров общественного транспорта — женщины 31, 40, 60, 61, 63 лет, 40-летний мужчина и 16-летняя девушка. Также травмированы 46-летний водитель и пассажирка легковушки. Всех госпитализировали с повреждениями разной степени.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что мужчина отказался проходить проверку на содержание алкоголя с помощью «Драгера».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.