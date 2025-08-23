В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ

Авария произошла 23 августа на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус. В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Всех пострадавших госпитализировали.

Видео: Telegram-канал «monitor1654»

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные.

«Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили правоохранители.