В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ

Происшествия 17:36   23.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 23 августа на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус. В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Всех пострадавших госпитализировали.

Видео: Telegram-канал «monitor1654»

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили правоохранители.

Читайте также: В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
