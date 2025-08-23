В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария произошла 23 августа на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус. В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка. Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Всех пострадавших госпитализировали.
Видео: Telegram-канал «monitor1654»
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные.
«Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили правоохранители.
Читайте также: В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 17:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 23 августа на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.".