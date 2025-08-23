Live
  Сб 23.08.2025
В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия

Общество 16:34   23.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия Фото: пресс-служба ХГС

В День города, 23 августа, в 23:00 от площади Конституции отправятся дополнительные рейсы общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

1. Остановка в районе магазина «Ведмедик»:

— направление «Рогань»: площадь Конституции – пр. Аэрокосмическая – ост. «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Индустриальный – ст. м. «Индустриальная» – ул. Роганская (разворотный круг троллейбуса №45);

— направление «Горизонт»: площадь Конституции – пр. Героев Харькова – площадь Защитников Украины – ул. Георгия Тарасенко – ст. м. «Спортивная» – ст. м. «Заводская» – пр. Героев Харькова – микрорайон «Горизонт»;

— направление «Бавария»: площадь Конституции – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора» – ул. Дудинской – пр. Любови Малой – пр. Ново-Баварский – пр. Дзюбы.

2. Остановка троллейбусов № 40, 55:

— направление «602 микрорайон»: площадь Конституции – ул. Григория Сковороды – Журавлевский спуск – ст. м. «Киевская» – Сабуровая дача – ул. Академика Павлова – ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – 602 микрорайон;

— направление «Салтовка» (по пути движения автобуса №272): площадь Конституции – Харьковская набережная – ул. Шевченко – ул. Нескоренных – ул. Барабашова – ул. Валентиновская – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Светлая;

— направление «Поселок Жуковского»: площадь Конституции – ул. Сумская – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры.

3. Остановка возле ул. Квитки-Основьяненко:

— направление «Новожаново» (по пути движения автобуса №29): площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Москалевская – ул. Власенко.

Напомним, ко Дню Харькова и Дню Государственного флага Украины, время работы харьковской подземки продлили на пол часа. 23 августа метро будет работать до 22:30.

Автор: Виктория Яковенко
