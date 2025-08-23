«Харьков будет всегда Украиной» — Немичев из «Kraken» поздравил с Днем города
Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев поздравил харьковчан с Днем города.
«Хочу поблагодарить харьковчан, что вы такие есть, и мы вместе делаем этот город. Поздравляю вас с Днем города и Днем Государственного флага. Харьков будет, мы это показали в 2014 и 2022 годах, и дальше будем бороться за наш город, и Харьков будет всегда Украиной», — заявил Немичев.
