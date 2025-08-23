День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)

На станции метро «Исторический музей» состоялся концерт в честь Дня города, на котором вручили награды шестерым новым «Почетным гражданам Харькова». Корреспондент МГ «Объектив» пообщался с награжденными — они поделились своими эмоциями и признались, что это стало для них неожиданностью.

«Даже неловко. Конечно же, я очень горд, но и смущен. Я не ожидал. Признание громады – это больше всего. Если бы Бог мне сказал: «Юра, тебе Героя Украины или Почетного гражданина Харькова. Я бы не думал ни секунды – конечно, Почетного гражданина Харькова, я харьковчанин», — поделился бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, получивший сегодня «почетного».

Он отметил, что продолжает заниматься активной волонтерской деятельностью.

«Других задач нет. Только помочь ребятам, чтобы меньше их погибло и чтобы скорее наступил мир», — сказал Сапронов.

За что получил награду, он скромно ответил: «Не знаю». Поэтому в разговор вмешался еще один новый «почетный харьковчанин» директор Харьковского лицея №62 Александр Гряник.

«За защиту города, и прежде всего Пятихаток. Юрий Анатольевич, он тоже, можно сказать, пятихатец. И там у него находилось очень много людей. Более 100 человек. Особенно пожилых людей. Именно он их прятал там и берег от всего, что летело на город», – отметил Гряник.

Директор лицея также признается: награда стала неожиданностью, и продолжает, что для него это большая честь и ответственность.

«Я директор школы. Школа — это единственное здание из трех, которое уцелело, где находилось подземное хранилище. Мы там с первых дней не просто прятали, а обеспечивали жизнь нашим пятихатским жителям, которые остались и не покидали город по сей день. Ну и очень много проблем, которые были во время войны, которые касались непосредственно жителей, функционирования нашего микрорайона мы решали вместе в здании школы», — рассказал Гряник.

Он сообщил, что в их учебном заведении училась лауреат премии «Оскар» Василиса Степаненко, продюсер фильма «20 дней в Мариуполе». Также гордятся выпускницей Татьяной Вакуленко, которая возглавляет Всеукраинский центр качества образования.

Во время выступления мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул: городу удалось дать достойный отпор врагу. Прежде всего, он поблагодарил военных, защищающих Харьков.

«Наш город, несмотря на все ужасы войны, на постоянные обстрелы, на постоянные воздушные тревоги, – живет. И наша главная задача сегодня, чтобы город жил, чтобы город, несмотря на все, развивался. И я очень благодарен сегодня всем, кто, несмотря ни на что, работает, понимая, что каждый раз, когда он идет на работу, может быть обстрел. Но вы все делаете свое дело и дарите Харькову жизнь», — сказал мэр.

Напомним, кандидатуры «Почетных граждан Харькова» утвердили на 44-й внеочередной сессии Харьковского горсовета. В частности, ими стали шесть харьковчан: Герой Украины Родион Кулагин, первый заместитель командующего Нацгвардией Вадим Гладков, полковник ВСУ Юрий Ковцур, бывший главный полицейский Харьковщины Станислав Перлин, директор Харьковского лицея №62 Александр Гряник и бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.