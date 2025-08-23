День Харкова під землею: концерт і нагородження «почесних» (фото, відео)

На станції метро «Історичний музей» відбувся концерт на честь Дня міста, на якому вручили відзнаки шістьом новим «Почесним громадянам Харкова». Кореспондент МГ «Об’єктив» поспілкувався з нагородженими – вони поділилися своїми емоціями та зізналися, що це стало для них несподіванкою.

«Навіть ніяково. Звичайно ж, я дуже гордий, але й збентежений. Я не очікував. Визнання громади – це найбільше. Якби Бог мені сказав: «Юра, тобі Героя України чи Почесного громадянина Харкова. Я б не думав ані секунди – звісно, Почесного громадянина Харкова, я харків’янин», – поділився бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов, який сьогодні отримав відзнаку.

Він зазначив, що продовжує наразі займатися активною волонтерською діяльністю.

«Інших завдань немає. Тільки допомогти хлопцям, щоб менше їх загинуло і, щоб швидше настав мир», – сказав Сапронов.

За що отримав нагороду, він відповів скромно: «Не знаю». Тож у розмову втрутився ще один новий «почесний харків’янин» директор Харківського ліцею №62 Олександр Гряник.

«За захист міста, і перш за все П’ятихатки. Юрій Анатольович, він теж, можна сказати, п’ятихатець. І там у нього знаходилось дуже багато людей. Понад 100 людей. Особливо людей похилого віку. Саме він їх ховав там і беріг від всього, що летіло на місто», – зазначив Гряник.

Директор ліцею теж зізнається: відзнака стала для нього несподіванкою, і продовжує, що для нього це велика честь і відповідальність.

«Я директор школи. Школа — це єдина будівля із трьох, яка вціліла, що мала підземне сховище. Ми там з перших днів не просто переховували, а забезпечували життя наших п’ятихатських мешканців, тих, які залишалися, не покидали місто по сьогодні. Ну і дуже багато проблем, які були під час війни, які стосувалися безпосередньо мешканців, функціонування нашого мікрорайону, ми вирішували разом у будівлі школи», – розповів Гряник.

Він повідомив, що у їхньому навчальному закладі вчилася лауреатка премії «Оскар» Василиса Степаненко, продюсерка фільму «20 днів в Маріуполі». Також пишаються випускницею Тетяною Вакуленко, яка наразі очолює Всеукраїнський центр якості освіти.

Під час виступу мер Харкова Ігор Терехов наголосив: місту вдалося дати гідну відсіч ворогу. Перш за все, він подякував військовим, які захищають Харків.

«Наше місто, незважаючи на всі жахи війни, на постійні обстріли, на постійні повітряні тривоги, – живе. І наше головне завдання сьогодні, щоб місто жило, щоб місто, незважаючи на все, розвивалося. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто, попри все, працює, розуміючи, що кожного разу, коли він йде на роботу, може бути обстріл. Але ви всі робите свою справу і даруєте Харкову життя», – сказав міський голова.

Нагадаємо, кандидатури «Почесних громадян Харкова» затвердили на 44-й позачерговій сесії Харківської міськради. Зокрема, ними стали шість харків’ян: Герой України Родіон Кулагін, перший заступник командувача Нацгвардії Вадим Гладков, полковник ЗСУ Юрій Ковцур, колишній головний поліціянт Харківщини Станіслав Перлін, директор Харківського ліцею №62 Олександр Гряник та бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов.