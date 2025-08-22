Шість городян отримали звання “Почесний громадянин міста Харкова”: хто вони
Кандидатури почесних городян затвердили на 44-й позачерговій сесії Харківської міськради.
“Звання присвоєне видатним харків’янам, які зробили вагомий внесок у розвиток міста, захист суверенітету та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні прес-служби Харківської міськради.
Новими почесними громадянами міста Харкова у 2025 році стали:
1) Родіон Кулагін – начальник відділу планування об’єднаної вогневої підтримки – заступник начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Герой України.
2) Вадим Гладков – перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу).
3) Юрій Ковцур – заступник начальника управління поточних операцій штабу 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник.
4) Станіслав Перлін – помічник голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
5) Олександр Гряник – директор Харківського ліцею №62.
6) Юрій Сапронов – підприємець, меценат, волонтер.
Нагадаємо, раніше пресслужба Харківської міськради повідомляла, що експертна рада затвердила шість кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Харкова”. Затвердити їх мали на сесії 22 серпня.
До цього на сесії обласної ради 21 серпня звання «Почесний громадянин Харківської області» отримали семеро мешканців. Їхні кандидатури затвердили на сесії обласної ради 21 серпня.
Читайте також: Токар повідомив про дефіцит копів: не вистачає майже дві тисячі співробітників
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: почетный гражданин, сесія, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шість городян отримали звання “Почесний громадянин міста Харкова”: хто вони»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 11:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кандидатури почесних городян затвердили на 44-й позачерговій сесії Харківської міськради. ".