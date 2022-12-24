Генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області
Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської облради на сесії 24 грудня. Сирський командував контрнаступом на Харківщині восени 2022 року, під час якого було звільнено практично всю область.
“Легендарному генералу Сирському Харківська обласна рада щойно присвоїла звання Почесного громадянина Харківської області. Більше голосувань за Почесних громадян сьогодні не планується“, – повідомила депутатка Харківської облради Галина Куц.
Нагадаємо, Генарал Сирський – командувач Сухопутний військ ЗСУ. Він керував Балаклійською операцією, під час якої деокупували більшу частину Харківської області. Саме він 10 вересня підняв український прапор у звільненій Балаклії.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської облради на сесії 24 грудня. Сирський командував контрнаступом на Харківщині восени 2022 року, під час якого було звільнено практично всю область".