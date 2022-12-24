Live
  • Субота 24.12.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🔴

Генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області

Політика 11:41   24.12.2022
Оксана Горун
Генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області

Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської облради на сесії 24 грудня. Сирський командував контрнаступом на Харківщині восени 2022 року, під час якого було звільнено практично всю область.

Легендарному генералу Сирському Харківська обласна рада щойно присвоїла звання Почесного громадянина Харківської області. Більше голосувань за Почесних громадян сьогодні не планується“, – повідомила депутатка Харківської облради Галина Куц.

Нагадаємо, Генарал Сирський – командувач Сухопутний військ ЗСУ. Він керував Балаклійською операцією, під час якої деокупували більшу частину Харківської області. Саме він 10 вересня підняв український прапор у звільненій Балаклії.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:28
Депутати Харківської облради ухвалили бюджет на 2023 рік – Синєгубов
11:14
У Харківській облраді пропонують заборонити діяльність церкви РФ в Україні
10:00
Харківська облрада спробує ухвалити бюджет і позбутися Пушкіна
09:56
Харківська облрада планує виключити сина мера Балаклії, який втік до РФ
20:17
Мільярди розподілили без депутатів, – Скоробагач пояснив, чому йде з облради

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Генерал Сирський став почесним громадянином Харківської області»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відповідне рішення ухвалили депутати Харківської облради на сесії 24 грудня. Сирський командував контрнаступом на Харківщині восени 2022 року, під час якого було звільнено практично всю область".