Генерал Сырский стал Почетным гражданином Харьковской области
Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря. Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине осенью 2022 года, в ходе которого освободили практически всю область.
«Легендарному генералу Сырскому Харьковский областной совет только присвоил звание Почетного гражданина Харьковской области.
Больше голосований за Почетных граждан сегодня не планируется», — сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц.
Напомним, Генарал Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Именно он руководил Балаклейской операцией, в ходе которой деоккупировали большую часть Харьковской области. Именно он 10 сентября поднял украинский флаг в освобожденной Балаклее.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря. Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине осенью 2022 года, в ходе которого освободили практически всю область".