Генерал Сырский стал Почетным гражданином Харьковской области

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря. Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине осенью 2022 года, в ходе которого освободили практически всю область.

«Легендарному генералу Сырскому Харьковский областной совет только присвоил звание Почетного гражданина Харьковской области.

Больше голосований за Почетных граждан сегодня не планируется», — сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

Напомним, Генарал Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Именно он руководил Балаклейской операцией, в ходе которой деоккупировали большую часть Харьковской области. Именно он 10 сентября поднял украинский флаг в освобожденной Балаклее.