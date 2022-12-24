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Генерал Сырский стал Почетным гражданином Харьковской области

Политика 11:41   24.12.2022
Оксана Горун
Генерал Сырский стал Почетным гражданином Харьковской области

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря. Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине осенью 2022 года, в ходе которого освободили практически всю область.

«Легендарному генералу Сырскому Харьковский областной совет только присвоил звание Почетного гражданина Харьковской области.
Больше голосований за Почетных граждан сегодня не планируется», — сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

Напомним, Генарал Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ. Именно он руководил Балаклейской операцией, в ходе которой деоккупировали большую часть Харьковской области. Именно он 10 сентября поднял украинский флаг в освобожденной Балаклее.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 24 декабря. Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине осенью 2022 года, в ходе которого освободили практически всю область".