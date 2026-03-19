Что на фронте, восстановление энергетики: о чем говорил Синегубов на сессии

Сегодня, 19 марта, депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.

Во время сессии Синегубов отметил, что фронт на всей территории области стабильный благодаря украинским военным.

«Поддержка Сил обороны остается безусловным приоритетом, мы координируем эту работу совместно с громадами. Продолжаем строительство фортификационных сооружений в соответствии с задачами военных. Приступаем к реализации плана устойчивости, утвержденного на заседании СНБО. Также в приоритете — защита энергетики. Потери этой зимой значительны, работаем над восстановлением», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что в регионе уже построили 17 подземных школ, еще столько же планируют завершить до 1 сентября. Это, по его словам, позволит перевести почти 90 тысяч учеников в офлайн или смешанный формат обучения.

Также он сообщил, что продолжается реализация важных инфраструктурных проектов: реконструкция областной и областной детской больниц, строительство онкоцентра с подземными корпусами и обновлением медицинского оборудования.

«Во время сессии заслушали годовой отчет об исполнении областного бюджета на 2025 год. Особое внимание уделили реализации областных программ и внесению изменений в действующие, в частности: комплексной Программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей, Программы развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины», Программы развития физической культуры и спорта, молодежных инициатив и формирования здорового образа жизни, комплексной Программы «Здоровье Слобожанщины», комплексной Программы социальной защиты населения, Программы экономического и социального развития и других», — подытожил Синегубов.