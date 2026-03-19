Что на фронте, восстановление энергетики: о чем говорил Синегубов на сессии

Общество 14:31   19.03.2026
Виктория Яковенко
Что на фронте, восстановление энергетики: о чем говорил Синегубов на сессии Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 19 марта, депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.

Во время сессии Синегубов отметил, что фронт на всей территории области стабильный благодаря украинским военным.

«Поддержка Сил обороны остается безусловным приоритетом, мы координируем эту работу совместно с громадами. Продолжаем строительство фортификационных сооружений в соответствии с задачами военных. Приступаем к реализации плана устойчивости, утвержденного на заседании СНБО. Также в приоритете — защита энергетики. Потери этой зимой значительны, работаем над восстановлением», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал, что в регионе уже построили 17 подземных школ, еще столько же планируют завершить до 1 сентября. Это, по его словам, позволит перевести почти 90 тысяч учеников в офлайн или смешанный формат обучения.

Также он сообщил, что продолжается реализация важных инфраструктурных проектов: реконструкция областной и областной детской больниц, строительство онкоцентра с подземными корпусами и обновлением медицинского оборудования.

«Во время сессии заслушали годовой отчет об исполнении областного бюджета на 2025 год. Особое внимание уделили реализации областных программ и внесению изменений в действующие, в частности: комплексной Программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей, Программы развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины», Программы развития физической культуры и спорта, молодежных инициатив и формирования здорового образа жизни, комплексной Программы «Здоровье Слобожанщины», комплексной Программы социальной защиты населения, Программы экономического и социального развития и других», — подытожил Синегубов.

Читайте также: Кинотеатр «Боммер» в Харькове хотели переименовать депутаты облсовета

 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
«Мы помогаем»: Терехов прокомментировал установку антидроновых сеток
19.03.2026, 11:02
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, сессия облсовета
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, сессия облсовета
19.03.2026, 14:35
РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
19.03.2026, 09:28
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
19.03.2026, 10:37
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Что на фронте, восстановление энергетики: о чем говорил Синегубов на сессии
Что на фронте, восстановление энергетики: о чем говорил Синегубов на сессии
19.03.2026, 14:31

Новости по теме:

12.01.2026
Гололед на Харьковщине: более 100 человек пострадали за выходные, сколько ДТП
14.06.2025
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
25.04.2025
Сопровождать ветеранов в мирной жизни: на Харьковщине появятся специалисты
24.04.2025
В Харькове прошла сессия облсовета: Синегубов сообщил, что приняли депутаты
01.03.2025
Ущерб – 4,5 млн грн: в чем подозревают депутата на Харьковщине


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 19 марта, депутаты Харьковского облсовета собрались на сессию. Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности пленарного заседания.".