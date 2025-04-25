Сопровождать ветеранов в мирной жизни: на Харьковщине появятся специалисты

В Харьковской области создали должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они будут работать в КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-Пліч».

Такое решение приняли депутаты на сессии 24 апреля, проинформировали в Facebook облсовета.

«В соответствии с решением, в структуру заведения будут добавлены три штатных единицы. Новые специалисты будут ежемесячно работать по меньшей мере с 300 лицами, помогая им с социальной адаптацией и возвращением к гражданской жизни», — отметили в облсовете.

Появление подобных специалистов происходит в русле госполитики. В регионах создают системы поддержки ветеранов, чему Кабмин посвятил два постановления: №№ 881 и 779. Платить сотрудникам коммунального предприятия в Харькове будут из госбюджета.