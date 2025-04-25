Сопровождать ветеранов в мирной жизни: на Харьковщине появятся специалисты
В Харьковской области создали должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они будут работать в КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-Пліч».
Такое решение приняли депутаты на сессии 24 апреля, проинформировали в Facebook облсовета.
«В соответствии с решением, в структуру заведения будут добавлены три штатных единицы. Новые специалисты будут ежемесячно работать по меньшей мере с 300 лицами, помогая им с социальной адаптацией и возвращением к гражданской жизни», — отметили в облсовете.
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Появление подобных специалистов происходит в русле госполитики. В регионах создают системы поддержки ветеранов, чему Кабмин посвятил два постановления: №№ 881 и 779. Платить сотрудникам коммунального предприятия в Харькове будут из госбюджета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, допомога, новости Харькова, облсовет;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области создали должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они будут работать в КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-Пліч»".