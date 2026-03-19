Ситуація на фронті, відновлення енергетики: про що говорив Синєгубов на сесії

Сьогодні, 19 березня, депутати Харківської облради зібрались на сесію. Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці пленарного засідання.

Під час сесії Синєгубов зазначив, що фронт на всій території Харківської області — стабільний завдяки українським військовим.

“Підтримка Сил оборони залишається безумовним пріоритетом, спільно з громадами координуємо цю роботу. Продовжуємо будівництво фортифікаційних споруд відповідно до завдань військових. Розпочинаємо реалізацію плану стійкості, затвердженого на засіданні РНБО. Також у пріоритеті — захист енергетики. Втрати цієї зими значні, працюємо над відновленням”, – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів, що в регіоні вже побудували 17 підземних шкіл, ще стільки ж планують завершити до 1 вересня. Це, за його словами, дозволить перевести майже 90 тисяч учнів в офлайн або змішаний формат навчання.

Також він поінформував, що триває реалізація важливих інфраструктурних проєктів: реконструкція обласної та обласної дитячої лікарень, будівництво онкоцентру з підземними корпусами та оновленням медичного обладнання.

“Під час сесії заслухали річний звіт щодо виконання обласного бюджету на 2025 рік. Окрему увагу приділили реалізації обласних програм і внесенню змін до чинних, зокрема: комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей, Програми розвитку освіти «Освіта незламної Харківщини», Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя, комплексної Програми «Здоров’я Слобожанщини», комплексної Програми соціального захисту населення, Програми економічного і соціального розвитку та інших”, – підсумував Синєгубов.