Кінотеатр «Боммер» у Харкові хотіли перейменувати депутати облради

Сьогодні, 19 березня, проходить сесія обласної ради. Одне з питань, які мали розглянути депутати, – перейменування кінотеатру “Боммер”.

“Взяла я слово, щоб зняти з порядку денного питання, в якому планувалося перейменування кінотеатру “Боммер”. В управлінні кінотеатром відбуваються організаційні зміни. І вийшло так, що ці зміни управлінської структури вклинилися навіть у назву кінотеатру. У проєкті пропонувалася така назва: “КІНОТЕАТР “БОММЕР” – ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ. Але це ж відомий історичний бренд”, – пише депутатка облради Галина Куц у фейсбуці.

Вона зазначила, що питання зняли з порядку денного та відправили на доопрацювання.

Довідка. Раніше у ХОВА повідомляли, що кінотеатр “Боммер” – найстаріший діючий кінотеатр у Східній Європі. Був заснований французами братами Боммер та відкритий у 1908 році. Став на той момент першим, що був побудований за спеціальним проєктом – для кінопоказів. Покази фільмів тут проходили навіть у роки Другої Світової війни.