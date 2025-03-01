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Ущерб – 4,5 млн грн: в чем подозревают депутата на Харьковщине

Общество 19:03   01.03.2025
Виктория Яковенко
Ущерб – 4,5 млн грн: в чем подозревают депутата на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Депутат Харьковского областного совета VIII созыва получил подозрение в служебной халатности. По данным правоохранителей, он «закрыл глаза» на некачественную документацию по ремонту разрушенной школы.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигуранта в 2020 году назначили на должность первого заместителя главы одного из городских советов в регионе.

«В конце 2021 года он заключил с ООО договор. Соглашение касалось разработки проектно-сметной документации по реконструкции зданий школы с пристройкой нового корпуса. В марте 2022 года в результате вооруженной агрессии рф образовательное учреждение было разрушено. Стороны определили, что документы по восстановлению школы ООО предоставит до 31 декабря 2022 года», — выяснило следствие.

Однако, по данным правоохранителей, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, в разработанной документации не указали ряд информации.

«Об организации строительной площадки, технологии, организации, последовательности, методах, условиях и сроках этих работ, а также архитектурно-строительных решений по восстановлению разрушенных конструкций здания. Кроме того, в документации содержался перечень строительных работ по зданию школы, которое указано как существующее, хотя оно было полностью уничтожено в результате обстрела», — уточнили правоохранители.

В прокуратуре заявляют, что чиновник «закрыл глаза», отнесся легкомысленно к своим обязанностям и подписал документы, предоставленные ООО. Говорят: из-за халатности чиновника горсовет потерял более 4,5 млн грн, которые перевели на счет ООО за неправильную документацию.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 19:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского областного совета получил подозрение. По данным правоохранителей, он «закрыл глаза» на некачественную документацию по ремонту разрушенной школы.".