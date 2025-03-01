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Збитки – 4,5 млн грн: у чому підозрюють депутата на Харківщині

Суспільство 19:03   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Збитки – 4,5 млн грн: у чому підозрюють депутата на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Депутат Харківської обласної ради VIII скликання отримав підозру в службовій недбалості. За даними правоохоронців, він «закрив очі» на неякісну документацію щодо ремонту зруйнованої школи.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігуранта у 2020 році призначили на посаду першого заступника голови однієї з міських рад в регіоні.

«Наприкінці 2021 року він уклав з ТОВ договір. Угода стосувалась розробки проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції будівель школи з прибудовою нового корпусу. У березні 2022 року внаслідок збройної агресії рф освітній заклад було зруйновано. Сторони визначили, що документи щодо відновлення школи ТОВ надасть до 31 грудня 2022 року», – з’ясувало слідство.

Однак, за даними правоохоронців, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи у розробленій документації не вказали низку інформації.

«Щодо організації будівельного майданчика, технології, організації, послідовності, методів, умов та строків цих робіт, а також архітектурно-будівельних рішень з відновлення зруйнованих конструкцій будівлі. Крім того, у документації містився перелік будівельних робіт по будівлі школи, яка зазначена як існуюча, хоча вона була повністю знищена внаслідок обстрілу», – уточнили правоохоронці.

У прокуратурі заявляють,  що посадовець «закрив очі», поставився легковажно до своїх обовʼязків та підписав документи, надані ТОВ. Кажуть: через недбалість чиновника міськрада втратила понад 4,5 млн грн, що перевели на рахунок ТОВ за неправильну документацію.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 19:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Харківської обласної ради VIII скликання отримав підозру. За даними правоохоронців, він «закрив очі» на неякісну документацію щодо ремонту зруйнованої школи.".