Директор наукової установи у Харкові отримав підозру: що він «не помітив»

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості директору наукової установи у Харкові, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року державна наукова установа та підприємець уклали договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами.

«Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли — і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо», – зазначили в прокуратурі.

У свою чергу, директор цієї установи, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, «не помітив» значно завищені ціни у документах, зазначили у прокуратурі.

«При цьому, відповідно до робочого проекту, розробленого іншою компанією та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, фігурант достовірно знав ринкові вартості необхідних матеріалів. Проте до уваги він це не прийняв», – додали правоохоронці.

Внаслідок таких дій державній науковій установі спричинено матеріальних збитків на майже пів мільйона гривень, розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше підозру отримав підприємець-підрядник, який, за даними слідства, вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості.