Директор наукової установи у Харкові отримав підозру: що він «не помітив»
Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості директору наукової установи у Харкові, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.
За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року державна наукова установа та підприємець уклали договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами.
«Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли — і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо», – зазначили в прокуратурі.
У свою чергу, директор цієї установи, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, «не помітив» значно завищені ціни у документах, зазначили у прокуратурі.
«При цьому, відповідно до робочого проекту, розробленого іншою компанією та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, фігурант достовірно знав ринкові вартості необхідних матеріалів. Проте до уваги він це не прийняв», – додали правоохоронці.
Внаслідок таких дій державній науковій установі спричинено матеріальних збитків на майже пів мільйона гривень, розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше підозру отримав підприємець-підрядник, який, за даними слідства, вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: директор, обстріл, підозра, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості директору наукової установи у Харкові, пошкодженої внаслідок обстрілів РФ.".