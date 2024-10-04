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Заробив на ремонті пошкодженої будівлі в Харкові пів мільйона: кого підозрюють

Суспільство 16:36   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Заробив на ремонті пошкодженої будівлі в Харкові пів мільйона: кого підозрюють Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який, за даними слідства вирішив «додатково заробити» на ремонті пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи.

Як повідомили правоохоронці, у грудні 2022 року в Харкові державна наукова установа та підприємець уклали договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами РФ.

«Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо», – зазначили правоохоронці.

Потім на підставі цих документів, на рахунок підприємця надлишково перераховано майже пів мільйона гривень бюджетних коштів, додали в прокуратурі.

Фігуранту повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який, за даними слідства вирішив «додатково заробити» на ремонті пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи.".