Заробив на ремонті пошкодженої будівлі в Харкові пів мільйона: кого підозрюють

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який, за даними слідства вирішив «додатково заробити» на ремонті пошкодженої обстрілами будівлі наукової установи.

Як повідомили правоохоронці, у грудні 2022 року в Харкові державна наукова установа та підприємець уклали договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами РФ.

«Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо», – зазначили правоохоронці.

Потім на підставі цих документів, на рахунок підприємця надлишково перераховано майже пів мільйона гривень бюджетних коштів, додали в прокуратурі.

Фігуранту повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.