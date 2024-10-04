«Допомогли» понад 400 ухилянтам: затримані 13 медиків-посадовців на Харківщині

Масштабну схему уникнення від мобілізації викрили на Харківщині. Підозрюються 13 медичних посадовців та їхні спільники, які, за даними слідства, за гроші «списували» чоловіків з військового обліку. Загалом «допомогли» понад 400 ухилянтам.

«Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова разом зі своїми 12-ма спільниками організували схему ухилення від мобілізації. Серед «помічників» організатора — його підлеглі, очільники різних медустанов, а також інші цивільні посередники. Один з фігурантів крім того, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що за гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність. «Клієнти» навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про «інвалідність» отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон, додали правоохоронці.

Попередньо, уникнути мобілізації за цією схемою вдалося понад 400 чоловікам з різних областей України. Вартість таких «послуг» коштувала від 2 до 5 тис. доларів, зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і вдома у підозрюваних. Вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші у сумі понад пів мільйона доларів, майже 80 тис. євро, понад 1 млн грн та навіть російські рублі.

Фігурантом повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб), розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затримані наразі у СІЗО. Якщо їхню провину докажуть, їм загрожує до 8 років тюрми.