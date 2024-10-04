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«Допомогли» понад 400 ухилянтам: затримані 13 медиків-посадовців на Харківщині

Суспільство 13:58   04.10.2024
Вікторія Яковенко
«Допомогли» понад 400 ухилянтам: затримані 13 медиків-посадовців на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Масштабну схему уникнення від мобілізації викрили на Харківщині. Підозрюються 13 медичних посадовців та їхні спільники, які, за даними слідства, за гроші «списували» чоловіків з військового обліку. Загалом «допомогли» понад 400 ухилянтам.

«Голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова разом зі своїми 12-ма спільниками організували схему ухилення від мобілізації. Серед  «помічників» організатора — його підлеглі, очільники різних медустанов, а також інші цивільні посередники. Один з фігурантів крім того, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради на Харківщині», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що за гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність. «Клієнти» навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про «інвалідність» отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон, додали правоохоронці.

Попередньо, уникнути мобілізації за цією схемою вдалося понад 400 чоловікам з різних областей України. Вартість таких «послуг» коштувала від 2 до 5 тис. доларів, зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи і вдома у підозрюваних. Вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші у сумі понад пів мільйона доларів, майже 80 тис. євро, понад 1 млн грн та навіть російські рублі.

Фігурантом повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб), розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Затримані наразі у СІЗО. Якщо їхню провину докажуть, їм загрожує до 8 років тюрми.

уклонисты Харкьовщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харкьовщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 13:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну схему уникнення від мобілізації викрили на Харківщині. Підозрюються 13 медичних посадовців та їхні спільники, які, за даними слідства, за гроші «списували» чоловіків з військового обліку. Загалом «допомогли» понад 400 ухилянтам.".