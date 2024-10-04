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«Помогли» более 400 уклонистам: задержаны 13 медиков-чиновников на Харьковщине

Общество 13:58   04.10.2024
Виктория Яковенко
«Помогли» более 400 уклонистам: задержаны 13 медиков-чиновников на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Масштабную схему избежания мобилизации разоблачили на Харьковщине. Подозреваются 13 чиновников и их сообщники, которые, по данным следствия, за деньги «списывали» мужчин с военного учета. В общем «помогли» более 400 уклонистам.

«Председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова вместе со своими 12 сообщниками организовали схему уклонения от мобилизации. Среди «помощников» организатора его подчиненные, руководители разных медучреждений, а также другие гражданские посредники. Один из фигурантов, кроме того, что занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что за деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности. «Клиенты» даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию об «инвалидности» получали по почте или через посредников. Это позволяло мужчинам списаться с военного учета и уехать за границу, добавили правоохранители.

Предварительно, избежать мобилизации по этой схеме удалось более 400 мужчинам из разных областей Украины. Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тыс. долларов, отметили в прокуратуре.

Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и дома у подозреваемых. Изъяли большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги на сумму более полумиллиона долларов, почти 80 тыс. евро, более 1 млн грн и даже российские рубли.

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц), рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Задержанные — в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.

уклонисты Харкьовщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харкьовщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
уклонисты Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: 40 млн грн заработали на уклонистах: на Харьковщине задержали дельцов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабную схему избежания мобилизации разоблачили на Харьковщине. Подозреваются 13 чиновников и их сообщники, которые, по данным следствия, за деньги «списывали» мужчин с военного учета. В общем «помогли» более 400 уклонистам.".