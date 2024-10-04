Заработал на ремонте поврежденного здания в Харькове 500 тыс: кого подозревают
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который, по данным следствия, решил «дополнительно заработать» на ремонте поврежденного обстрелами здания научного учреждения.
Как сообщили правоохранители, в декабре 2022 года в Харькове государственное научное учреждение и предприниматель заключили договор о проведении ремонта здания, поврежденного обстрелами РФ.
«Недобросовестный подрядчик решил на этом заработать дополнительно и внес в акты приема выполненных работ заведомо ложные сведения об их стоимости. В частности, он указал неправильные данные относительно использованного материала — кирпича и увеличил на бумаге цену утеплителя, железобетонного перекрытия и т.д.», — отметили правоохранители.
Затем на основании этих документов, на счет предпринимателя излишне перечислено почти полмиллиона гривен бюджетных средств, добавили в прокуратуру.
Фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: здание, подозрение, подрядчик, предприниматель, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который, по данным следствия, решил «дополнительно заработать» на ремонте поврежденного обстрелами здания научного учреждения.".