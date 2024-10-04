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Заработал на ремонте поврежденного здания в Харькове 500 тыс: кого подозревают

Общество 16:36   04.10.2024
Виктория Яковенко
Заработал на ремонте поврежденного здания в Харькове 500 тыс: кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который, по данным следствия, решил «дополнительно заработать» на ремонте поврежденного обстрелами здания научного учреждения.

Как сообщили правоохранители, в декабре 2022 года в Харькове государственное научное учреждение и предприниматель заключили договор о проведении ремонта здания, поврежденного обстрелами РФ.

«Недобросовестный подрядчик решил на этом заработать дополнительно и внес в акты приема выполненных работ заведомо ложные сведения об их стоимости. В частности, он указал неправильные данные относительно использованного материала — кирпича и увеличил на бумаге цену утеплителя, железобетонного перекрытия и т.д.», — отметили правоохранители.

Затем на основании этих документов, на счет предпринимателя излишне перечислено почти полмиллиона гривен бюджетных средств, добавили в прокуратуру.

Фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который, по данным следствия, решил «дополнительно заработать» на ремонте поврежденного обстрелами здания научного учреждения.".