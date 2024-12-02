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Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил»

Общество 14:52   02.12.2024
Виктория Яковенко
Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности директору научного учреждения в Харькове, поврежденного в результате обстрелов РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года государственное научное учреждение и предприниматель заключили договор о проведении ремонта здания, поврежденного обстрелами.

«Недобросовестный подрядчик решил на этом заработать дополнительно и внес в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения об их стоимости. В частности, он указал неправильные данные относительно использованного материала — кирпича — и увеличил на бумаге цену утеплителя, железобетонного перекрытия и тому подобное», — отметили в прокуратуре.

В свою очередь директор этого учреждения, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности, «не заметил» значительно завышенные цены в документах, отметили в прокуратуре.

«При этом, согласно рабочему проекту, разработанному другой компанией и сводному сметному расчету стоимости строительства, фигурант достоверно знал рыночные стоимости необходимых материалов. Однако во внимание он этого не принял», — добавили правоохранители.

В результате таких действий государственному научному учреждению нанесен материальный ущерб почти на полмиллиона гривен, рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее подозрение получил предприниматель-подрядчик, который, по данным следствия, внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об их стоимости.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 14:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности директору научного учреждения в Харькове, поврежденного в результате обстрелов РФ.".