Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно

Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 29 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.

Также депутаты планируют переименовать областной центр подготовки населения к нацсопротивлению и психиатрическую больницу №3.

Кроме этого, на сессии должны внести изменения в программу развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины».