Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно
Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня.
Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 29 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».
Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.
Также депутаты планируют переименовать областной центр подготовки населения к нацсопротивлению и психиатрическую больницу №3.
Кроме этого, на сессии должны внести изменения в программу развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины».
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня.".