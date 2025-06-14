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Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно

Политика 15:00   14.06.2025
Виктория Яковенко
Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию в конце июня: что известно

Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня.

Соответствующее распоряжение подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке дня – 29 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Ряд вопросов – кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько – касаются общей собственности территориальных громад.

Также депутаты планируют переименовать областной центр подготовки населения к нацсопротивлению и психиатрическую больницу №3.

Кроме этого, на сессии должны внести изменения в программу развития образования «Образование несокрушимой Харьковщины».

сессия облсовета
Скриншот
сессия облсовета
Скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета назначено на 26 июня.".