Перейменування, вирубки та “почесні”: призначена сесія Харківської облради
Пленарне засідання XV сесії Харківської облради VIII скликання відбудеться 14 лютого, як і попередні – у форматі відеоконференції.
Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.
На порядку денному – 45 питань, а також розгляд депутатських запитів та блок “Різне”.
Серед питань – присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”, перейменування села Ватутіне Харківського району (пропонується нова назва Залужне – ред.) та надання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволу на спеціальне використання природних ресурсів (лісгосп просить дозволити масштабні вибіркові санітарні вирубки через брак дров – ред).
Депутати планують заслухати інформацію щодо виконання у 2022 році низки програм, зокрема територіальної оборони, протидії терористичній діяльності, а також забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності.
Низка питань стосується призначення та звільнення керівників обласних установ – медичних, санаторних та навчальних. Серед інших хочуть звільнити Володимира Святаша, з посади гендиректора КНП ХОР “Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики”.
На сесії серед іншого планують внести зміни у склад комісій щодо приєднання:
– Обласних шкірно-венерологічних диспансерів №3 та №4 до Обласного шкірно-венерологічного диспансеру №2;
– Обласних психіатричних лікарень №1 та №2, Обласного психоневрологічного диспансеру до Обласної клінічної психіатричної лікарні №3;
– Обласного дитячого туберкульозного санаторію №1 до Обласного дитячого туберкульозного санаторію.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленарне засідання XV сесії Харківської облради VIII скликання відбудеться 14 лютого, як і попередні – у форматі відеоконференції.".