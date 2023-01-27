Перейменування, вирубки та “почесні”: призначена сесія Харківської облради

Пленарне засідання XV сесії Харківської облради VIII скликання відбудеться 14 лютого, як і попередні – у форматі відеоконференції.

Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

На порядку денному – 45 питань, а також розгляд депутатських запитів та блок “Різне”.

Серед питань – присвоєння звання “Почесний громадянин Харківської області”, перейменування села Ватутіне Харківського району (пропонується нова назва Залужне – ред.) та надання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволу на спеціальне використання природних ресурсів (лісгосп просить дозволити масштабні вибіркові санітарні вирубки через брак дров – ред).

Депутати планують заслухати інформацію щодо виконання у 2022 році низки програм, зокрема територіальної оборони, протидії терористичній діяльності, а також забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності.

Низка питань стосується призначення та звільнення керівників обласних установ – медичних, санаторних та навчальних. Серед інших хочуть звільнити Володимира Святаша, з посади гендиректора КНП ХОР “Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики”.

На сесії серед іншого планують внести зміни у склад комісій щодо приєднання:

– Обласних шкірно-венерологічних диспансерів №3 та №4 до Обласного шкірно-венерологічного диспансеру №2;

– Обласних психіатричних лікарень №1 та №2, Обласного психоневрологічного диспансеру до Обласної клінічної психіатричної лікарні №3;

– Обласного дитячого туберкульозного санаторію №1 до Обласного дитячого туберкульозного санаторію.