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Залужне: чи пов’язане перейменування села Харківщини з головнокомандувачем ЗСУ

Суспільство 10:26   20.01.2023
Олена Нагорна
Залужне: чи пов’язане перейменування села Харківщини з головнокомандувачем ЗСУ

Нова назва, яку планують присвоїти селу Ватутіне Нововодолазької громади Харківської області, не пов’язана з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін розповів виданню “Слобідський край”. За його словами, ідея нової назви виникла через географічне розташування села.

“Коли на місце майбутнього населеного пункту, який зараз носить ім’я радянського воєначальника, прийшли люди, тут біля річки Вільхуватка був великий луг. Тож оселилися вони за лугом, звідси й варіант нової назви – село Залужне”, – пояснив Єсін.

Нагадаємо, що про перейменування села, названого на честь радянського генерала Ватутіна, стало відомо із проєктів рішень Харківської облради. У документі йдеться, що депутати клопотатимуть про зміну назви перед Верховною Радою.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нова назва, яку планують присвоїти селу Ватутіне Нововодолазької громади Харківської області, не пов’язана з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.".