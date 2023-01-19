На Харківщині хочуть перейменувати село, назване на честь радянського генерала

На Харківщині хочуть змінити назву села з Ватутіне на Залужне.

Про це стало відомо із проектів рішень Харківської облради.

«Клопотати перед Верховною Радою України про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області на село Залужне Харківського району Харківської області», – йдеться у проекті рішення.