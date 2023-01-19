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На Харківщині хочуть перейменувати село, назване на честь радянського генерала

Суспільство 15:51   19.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині хочуть перейменувати село, назване на честь радянського генерала

На Харківщині хочуть змінити назву села з Ватутіне на Залужне. 

Про це стало відомо із проектів рішень Харківської облради.

«Клопотати перед Верховною Радою України про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області на село Залужне Харківського району Харківської області», – йдеться у проекті рішення.

Читайте також: Місто на Харківщині хочуть перейменувати, оголосили конкурс назв

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині хочуть змінити назву села з Ватутіне на Залужне. ".