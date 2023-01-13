Місто на Харківщині хочуть перейменувати, оголосили конкурс назв
Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв закликав мешканців надсилати свої варіанти нової назви для міста.
“Найближчим часом буде розгорнена компанія щодо обрання нової назви місту. Після відбору варіантів голосування буде проходити у два тури. У другий тур пройдуть найбільш рейтингові назви. Свої варіанти надсилайте на адресу міської ради та через наші ресурси. Остаточне рішення буде ухвалюватися Верховною Радою України“, – повідомив Бакшеєв у ранковому зверненні до мешканців Первомайського.
Напередодні в Первомайському відбулася сесія міськради, під час якої депутати ухвалили рішення перейменувати близько 20 вулиць у громаді. Під “роздачу” потрапили, зокрема, вулиці Першотравневі в кількох населених пунктах.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Первомайського на Харківщині Микола Бакшеєв закликав мешканців надсилати свої варіанти нової назви для міста".