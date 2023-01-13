Город на Харьковщине хотят переименовать, объявили конкурс названий

Мэр Первомайского на Харьковщине Николай Бакшеев призвал жителей присылать свои варианты нового названия для города.

«В ближайшее время будет развернута компания по избранию нового названия городу. После выбора вариантов голосование будет проходить в два тура. Во второй тур пройдут самые рейтинговые названия. Свои варианты присылайте по адресу городского совета и через наши ресурсы. Окончательное решение будет принято Верховной Радой Украины», — сообщил Бакшеев в утреннем обращении к жителям Первомайского.

Накануне в Первомайском прошла сессия горсовета, во время которой депутаты приняли решение переименовать около 20 улиц в громаде. Под «раздачу» попали, в том числе улицы Первомайские в нескольких населенных пунктах.