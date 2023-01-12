В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список)
В городе Первомайский 12 января провели внеочередную сессию, на которой среди других вопросов утвердили новые названия топонимов в населенных пунктах громады.
Перечень дерусифицированных и декоммунизированных улиц опубликовали на странице горсовета в Facebook.
Новые названия в городе Первомайский:
ул. Бугайченко — Рыночная;
ул. (переулок) Гагарина — Апрельская/ий;
ул. (переулок) Героев Труда — Аграрная/ый;
ул. В.В. Докучаева — Казацкая;
ул. им. 228-й Стрелковой Дивизии — Стрелецкая;
ул. Коммунальная — Городская;
ул. Космонавта Комарова — Центральная;
ул. (переулок, въезд) Н. Курченко — Рождественская/ий;
ул. Ломоносова — Академическая;
ул. (переулок) Мичурина — Ботаническая/ий;
ул. 1 Мая — Общественная;
ул. Первомайская — Майская;
ул. Пушкина — Григория Сковороды;
просп. (ул.) 40 Лет Победы — Независимости;
ул. Тургенева — Литературная;
ул. В.С. Ульянова — Семейная;
ул. Широнинцев — Защитников.
Новые названия в селе Ржавчик:
ул. Первомайская — Луговая;
ул. Кошевого А. — Яблоневая.
В селе Грушино:
ул. Первомайская — Пригородная.
В селе Масловка:
ул. Первомайская — Сиреневая.
Как сообщили на сайте горсовета, во время сессии депутаты интересовались, будет ли в громаде памятный знак украинским защитникам. Мэр Николай Бакшеев ответил, что его установят после окончания войны.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 21:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский 12 января провели внеочередную сессию, на которой среди других вопросов утвердили новые названия топонимов в населенных пунктах громады.".