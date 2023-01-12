Live
  • Четверг 12.01.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список)

Общество 21:42   12.01.2023
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список) Фото: Первомайский горсовет

В городе Первомайский 12 января провели внеочередную сессию, на которой среди других вопросов утвердили новые названия топонимов в населенных пунктах громады.

Перечень дерусифицированных и декоммунизированных улиц опубликовали на странице горсовета в Facebook.

Новые названия в городе Первомайский:
ул. Бугайченко — Рыночная;
ул. (переулок) Гагарина — Апрельская/ий;
ул. (переулок) Героев Труда — Аграрная/ый;
ул. В.В. Докучаева — Казацкая;
ул. им. 228-й Стрелковой Дивизии — Стрелецкая;
ул. Коммунальная — Городская;
ул. Космонавта Комарова — Центральная;
ул. (переулок, въезд) Н. Курченко — Рождественская/ий;
ул. Ломоносова — Академическая;
ул. (переулок) Мичурина — Ботаническая/ий;
ул. 1 Мая — Общественная;
ул. Первомайская — Майская;
ул. Пушкина — Григория Сковороды;
просп. (ул.) 40 Лет Победы — Независимости;
ул. Тургенева — Литературная;
ул. В.С. Ульянова — Семейная;
ул. Широнинцев — Защитников.

Новые названия в селе Ржавчик:
ул. Первомайская — Луговая;
ул. Кошевого А. — Яблоневая.

В селе Грушино:
ул. Первомайская — Пригородная.

В селе Масловка:
ул. Первомайская — Сиреневая.

Как сообщили на сайте горсовета, во время сессии депутаты интересовались, будет ли в громаде памятный знак украинским защитникам. Мэр Николай Бакшеев ответил, что его установят после окончания войны.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:09
Жители Харьковщины лечат Covid дома и не делают тесты: результат — 8 умерших
20:37
98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины
19:47
Купянск получил 10 фур гуманитарки от ООН, на очереди Волчанск — Синегубов
19:24
В Харькове ищут мальчика, который ушел из дома и не вернулся (фото)
19:07
Центр крови в Харькове отныне будет работать даже в блэкаут (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 21:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский 12 января провели внеочередную сессию, на которой среди других вопросов утвердили новые названия топонимов в населенных пунктах громады.".