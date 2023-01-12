В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список)

В городе Первомайский 12 января провели внеочередную сессию, на которой среди других вопросов утвердили новые названия топонимов в населенных пунктах громады.

Перечень дерусифицированных и декоммунизированных улиц опубликовали на странице горсовета в Facebook.

Новые названия в городе Первомайский:

ул. Бугайченко — Рыночная;

ул. (переулок) Гагарина — Апрельская/ий;

ул. (переулок) Героев Труда — Аграрная/ый;

ул. В.В. Докучаева — Казацкая;

ул. им. 228-й Стрелковой Дивизии — Стрелецкая;

ул. Коммунальная — Городская;

ул. Космонавта Комарова — Центральная;

ул. (переулок, въезд) Н. Курченко — Рождественская/ий;

ул. Ломоносова — Академическая;

ул. (переулок) Мичурина — Ботаническая/ий;

ул. 1 Мая — Общественная;

ул. Первомайская — Майская;

ул. Пушкина — Григория Сковороды;

просп. (ул.) 40 Лет Победы — Независимости;

ул. Тургенева — Литературная;

ул. В.С. Ульянова — Семейная;

ул. Широнинцев — Защитников.

Новые названия в селе Ржавчик:

ул. Первомайская — Луговая;

ул. Кошевого А. — Яблоневая.

В селе Грушино:

ул. Первомайская — Пригородная.

В селе Масловка:

ул. Первомайская — Сиреневая.

Как сообщили на сайте горсовета, во время сессии депутаты интересовались, будет ли в громаде памятный знак украинским защитникам. Мэр Николай Бакшеев ответил, что его установят после окончания войны.