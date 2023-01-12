У місті на Харківщині перейменували вулиці Гагаріна та Героїв Праці (список)

У місті Первомайський 12 січня провели позачергову сесію, на якій серед інших питань затвердили нові назви топонімів у населених пунктах громади.

Перелік дерусифікованих та декомунізованих вулиць опублікували на сторінці міськради у Facebook.

Нові назви в місті Первомайський:

вул. Бугайченка – Ринкова;

вул. (пров.) Гагаріна – Квітнева/ий;

вул. (пров.) Героїв Праці – Аграрна/ий;

вул. В.В. Докучаєва – Козацька;

вул. ім. 228-ї Стрілецької Дивізії – Стрілецька;

вул. Комунальна – Міська;

вул. Космонавта Комарова – Центральна;

вул. (пров., в’їзд) Н. Курченко – Різдвяна/ий;

вул. Ломоносова – Академічна;

вул. (пров.) Мічуріна – Ботанічна/ий;

вул. 1 Травня – Громадська;

вул. Первомайська – Травнева;

вул. Пушкіна – Григорія Сковороди;

просп. (вул.) 40 Років Перемоги – Незалежності;

вул. Тургєнєва – Літературна;

вул. В.С. Ульянова – Родинна;

вул. Широнінців – Захисників.

Нові назви у селі Ржавчик:

вул. Первомайська – Лугова;

вул. Кошового О. – Яблунева.

У селі Грушине:

вул. Первомайська – Приміська.

У селі Маслівка:

вул. Первомайська – Бузкова.

Як повідомили на сайті міськради, під час сесії депутати цікавилися, чи буде у громаді пам’ятний знак українським захисникам. Мер Микола Бакшеєв відповів, що його встановлять після закінчення війни.