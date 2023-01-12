У місті на Харківщині перейменували вулиці Гагаріна та Героїв Праці (список)
У місті Первомайський 12 січня провели позачергову сесію, на якій серед інших питань затвердили нові назви топонімів у населених пунктах громади.
Перелік дерусифікованих та декомунізованих вулиць опублікували на сторінці міськради у Facebook.
Нові назви в місті Первомайський:
вул. Бугайченка – Ринкова;
вул. (пров.) Гагаріна – Квітнева/ий;
вул. (пров.) Героїв Праці – Аграрна/ий;
вул. В.В. Докучаєва – Козацька;
вул. ім. 228-ї Стрілецької Дивізії – Стрілецька;
вул. Комунальна – Міська;
вул. Космонавта Комарова – Центральна;
вул. (пров., в’їзд) Н. Курченко – Різдвяна/ий;
вул. Ломоносова – Академічна;
вул. (пров.) Мічуріна – Ботанічна/ий;
вул. 1 Травня – Громадська;
вул. Первомайська – Травнева;
вул. Пушкіна – Григорія Сковороди;
просп. (вул.) 40 Років Перемоги – Незалежності;
вул. Тургєнєва – Літературна;
вул. В.С. Ульянова – Родинна;
вул. Широнінців – Захисників.
Нові назви у селі Ржавчик:
вул. Первомайська – Лугова;
вул. Кошового О. – Яблунева.
У селі Грушине:
вул. Первомайська – Приміська.
У селі Маслівка:
вул. Первомайська – Бузкова.
Як повідомили на сайті міськради, під час сесії депутати цікавилися, чи буде у громаді пам’ятний знак українським захисникам. Мер Микола Бакшеєв відповів, що його встановлять після закінчення війни.
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Ви читали новину: «У місті на Харківщині перейменували вулиці Гагаріна та Героїв Праці (список)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 21:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський 12 січня провели позачергову сесію, на якій серед інших питань затвердили нові назви топонімів у населених пунктах громади.".