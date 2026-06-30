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Отключения света по графикам начались на Харьковщине

Общество 19:20   30.06.2026
Оксана Горун
Отключения света по графикам начались на Харьковщине Изображение создано ИИ

О введении графика почасовых отключений электричества сообщил мэр города Златополь на Харьковщине Николай Бакшеев. 

«Уважаемая громада, как сообщили представители Златопольского РЭС: «С 18:00 до 20:00 введен график почасовых отключений», — написал Бакшеев вечером 30 июня.

Накануне о введении графиков почасовых отключений на 30 июня предупреждали в Харьковоблэнерго.

Возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Харьковоблэнерго ранее обратилось к потребителям, призвав перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 19:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О введении графика почасовых отключений электричества сообщил мэр города Златополь на Харьковщине Николай Бакшеев".