Отключения света по графикам начались на Харьковщине

О введении графика почасовых отключений электричества сообщил мэр города Златополь на Харьковщине Николай Бакшеев.

«Уважаемая громада, как сообщили представители Златопольского РЭС: «С 18:00 до 20:00 введен график почасовых отключений», — написал Бакшеев вечером 30 июня.

Накануне о введении графиков почасовых отключений на 30 июня предупреждали в Харьковоблэнерго.

Возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Харьковоблэнерго ранее обратилось к потребителям, призвав перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.