Відключення світла за графіками розпочалися на Харківщині

Про запровадження графіку погодинних відключень електрики повідомив мер міста Золотопіль на Харківщині Микола Бакшеєв.

“Шановна громада, як повідомили представники Златолільського РЕМ: “З 18:00 до 20:00 введено графік погодинних відключень”, – написав Бакшеєв увечері 30 червня.

Напередодні про запровадження графіків погодинних відключень на 30 червня попереджали в Харківобленерго.

Повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери – дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах. Харківобленерго раніше звернулося до споживачів, закликавши перенести активне енергоспоживання на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.