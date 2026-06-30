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Відключення світла за графіками розпочалися на Харківщині

Суспільство 19:20   30.06.2026
Оксана Горун
Відключення світла за графіками розпочалися на Харківщині Зображення створене ШІ

Про запровадження графіку погодинних відключень електрики повідомив мер міста Золотопіль на Харківщині Микола Бакшеєв. 

“Шановна громада, як повідомили представники Златолільського РЕМ: “З 18:00 до 20:00 введено графік погодинних відключень”, – написав Бакшеєв увечері 30 червня.

Напередодні про запровадження графіків погодинних відключень на 30 червня попереджали в Харківобленерго.

Повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери – дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах. Харківобленерго раніше звернулося до споживачів, закликавши перенести активне енергоспоживання на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 19:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про запровадження графіку погодинних відключень електрики повідомив мер міста Золотопіль на Харківщині Микола Бакшеєв".