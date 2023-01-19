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На Харьковщине хотят переименовать село, названное в честь советского генерала

Общество 15:51   19.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине хотят переименовать село, названное в честь советского генерала

В Харьковской области хотят изменить название села из Ватутино на Залужное. 

Об этом стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.

«Хлопотать перед Верховной Радой Украины о переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области в село Залужное Харьковского района Харьковской области», — говорится в проекте решения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области хотят переименовать село, которое носит фамилию советского генерала.".