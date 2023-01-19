На Харьковщине хотят переименовать село, названное в честь советского генерала

В Харьковской области хотят изменить название села из Ватутино на Залужное.

Об этом стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.

«Хлопотать перед Верховной Радой Украины о переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области в село Залужное Харьковского района Харьковской области», — говорится в проекте решения.