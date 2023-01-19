На Харьковщине хотят переименовать село, названное в честь советского генерала
В Харьковской области хотят изменить название села из Ватутино на Залужное.
Об этом стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.
«Хлопотать перед Верховной Радой Украины о переименовании села Ватутино Харьковского района Харьковской области в село Залужное Харьковского района Харьковской области», — говорится в проекте решения.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 15:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области хотят переименовать село, которое носит фамилию советского генерала.".