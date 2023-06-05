Залужне замість Ватутіного: комітет ВР підтримав новий топонім на Харківщині

Комітет Верховної Ради України підтримав ініціативу перейменування села Ватутіне в Харківській області на село Залужне.

Про це у Facebook написав голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Він написав, що 5 червня пройшло засідання комітету. Депутати ухвалили щодо перейменування села Ватутіне на Залужне.

«Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне», – написав Безгін.