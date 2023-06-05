Залужне замість Ватутіного: комітет ВР підтримав новий топонім на Харківщині
Комітет Верховної Ради України підтримав ініціативу перейменування села Ватутіне в Харківській області на село Залужне.
Про це у Facebook написав голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.
Він написав, що 5 червня пройшло засідання комітету. Депутати ухвалили щодо перейменування села Ватутіне на Залужне.
«Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне», – написав Безгін.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комітет Верховної Ради України підтримав ініціативу перейменування села Ватутіне в Харківській області на село Залужне.".