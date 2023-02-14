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Село Залужне – замість Ватутіного: Харківська облрада схвалила звернення до ВР

Політика 17:25   14.02.2023
Олена Нагорна
Село Залужне – замість Ватутіного: Харківська облрада схвалила звернення до ВР

Харківська обласна рада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання перед Верховною Радою про перейменування села Ватутіне Харківського району на Залужне.

“Cело Ватутіне перейменовано у село Залужне! Щойно Харківська обласна рада підтримала таке рішення. Чудова новина!”, – повідомила у Facebook депутатка Харківської облради Галина Куц.

Як повідомляв Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін, нова назва пов’язана не з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а з географічним розташуванням села.

Про перейменування села, названого на честь радянського генерала Ватутіна, стало відомо із проєктів рішень Харківської облради.  У документі йдеться, що депутати клопотатимуть про зміну назви перед Верховною Радою.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 17:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання перед Верховною Радою про перейменування села Ватутіне Харківського району на Залужне.".