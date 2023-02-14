Село Залужне – замість Ватутіного: Харківська облрада схвалила звернення до ВР
Харківська обласна рада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання перед Верховною Радою про перейменування села Ватутіне Харківського району на Залужне.
“Cело Ватутіне перейменовано у село Залужне! Щойно Харківська обласна рада підтримала таке рішення. Чудова новина!”, – повідомила у Facebook депутатка Харківської облради Галина Куц.
Як повідомляв Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін, нова назва пов’язана не з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а з географічним розташуванням села.
Про перейменування села, названого на честь радянського генерала Ватутіна, стало відомо із проєктів рішень Харківської облради. У документі йдеться, що депутати клопотатимуть про зміну назви перед Верховною Радою.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Село Залужне – замість Ватутіного: Харківська облрада схвалила звернення до ВР»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 17:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання перед Верховною Радою про перейменування села Ватутіне Харківського району на Залужне.".