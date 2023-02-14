Село Залужное — вместо Ватутино: Харьковский облсовет одобрил обращение к ВР

Харьковский областной совет на пленарном заседании сессии 14 февраля одобрил ходатайство перед Верховной Радой о переименовании села Ватутино Харьковского района в Залужное.

«Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только что Харьковский областной совет поддержал такое решение. Замечательная новость!», — сообщила в Facebook депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

Как сообщал Нововодолажский поселковый голова Александр Есин, новое название связано не с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а с географическим расположением села.

О переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета. В документе говорится, что депутаты будут ходатайствовать об изменении названия перед Верховной Радой.