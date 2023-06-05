Залужное вместо Ватутиного: комитет ВР поддержал новый топоним на Харьковщине

Комитет Верховной Рады Украины поддержал инициативу переименования села Ватутино в Харьковской области в село Залужное.

Об этом в Facebook написал глава подкомитета по административно-территориальному устройству комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Он написал, что 5 июня прошло заседание комитета. Депутаты поддержали переименование села Ватутино на Залужное.

«Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого следует выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное», — написал Безгин.