Залужное вместо Ватутиного: комитет ВР поддержал новый топоним на Харьковщине
Комитет Верховной Рады Украины поддержал инициативу переименования села Ватутино в Харьковской области в село Залужное.
Об этом в Facebook написал глава подкомитета по административно-территориальному устройству комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.
Он написал, что 5 июня прошло заседание комитета. Депутаты поддержали переименование села Ватутино на Залужное.
«Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого следует выделить одно: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное», — написал Безгин.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комитет Верховной Рады Украины поддержал инициативу переименования села Ватутино в Харьковской области в село Залужное.".