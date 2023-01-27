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Переименование, вырубки и «почетные»: назначена сессия Харьковского облсовета

Общество 21:25   27.01.2023
Елена Нагорная
Переименование, вырубки и «почетные»: назначена сессия Харьковского облсовета

Пленарное заседание XV сессии Харьковского облсовета VIII созыва состоится 14 февраля, как и предыдущие — в формате видеоконференции.

Соответствующее распоряжение подписала председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

В повестке — 45 вопросов, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Среди вопросов — присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области», переименование села Ватутино Харьковского района (предлагаемое название — Залужное — ред.) и предоставление ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» разрешения на специальное использование природных ресурсов (лесхоз просит разрешить масштабные выборочные санитарные вырубки из-за нехватки дров — ред).

Депутаты планируют заслушать информацию о выполнении в 2022 году ряда программ, в частности территориальной обороны, противодействия террористической деятельности, а также обеспечения публичной безопасности и порядка и противодействия преступности.

Ряд вопросов касается назначения и увольнения руководителей областных учреждений — медицинских, санаторных и учебных. Среди прочих хотят уволить Владимира Святаша, с должности гендиректора Областного центра медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики.

На сессии среди прочего планируют внести изменения в состав комиссий по присоединению:
— Областных кожно-венерологических диспансеров №3 и №4 к Областному кожно-венерологическому диспансеру №2;
— Областных психиатрических больниц №1 и №2, Областного психоневрологического диспансера к Областной клинической психиатрической больнице №3;
— Областного детского туберкулезного санатория №1 к Областному детскому туберкулезному санаторию.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленарное заседание XV сессии Харьковского облсовета VIII созыва состоится 14 февраля, как и предыдущие — в формате видеоконференции.".